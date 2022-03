Topul judetelor cu cele mai multe oi. Cum a ajuns Timisul "fruncea" oieritului din Romania

Cifrele Institutului National de Statistica (INS) arata ca Timisul este judetul din Romania cu cele mai multe oi: peste 608.000 de capete. Pe locul doi este Sibiul, cu 548.000 de capete, iar pe trei este plasat Aradul, cu 434.000 de oi. Datele INS arata ca in anul 1990, in Romania era putin peste 14 milioane de oi. Cele mai multe, 638.000, erau crescute in judetul Constanta. Timisul era pe doi, cu 593.600 de capete, iar Botosaniul pe locul trei, cu 562.500 de oi. Sibiul, judet renumit in toata ... citeste toata stirea