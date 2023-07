Ministerul Educatiei a publicat rezultatele repartizarii computerizate de la Admitere la liceu 2023. Dupa centralizarea mediilor de admitere, 10 din cele mai bune licee din tara sunt in Bucuresti.Sunt peste 100 de licee din tara in care s-a intrat cu media 10, iar cele mai multe dintre acestea sunt in Bucuresti. In capitala sunt si cele mai bune licee din tara, dupa mediile de admitere la liceu.Top 20 de licee din tara in 2023Colegiul National de Informatica "Tudor Vianu" (Bucuresti) - 9. ... citeste toata stirea