Ministerul Agriculturii si Dezvoltari Rurale a avizat, in primul semestru din acest an, sapte tranzactii cu terenuri agricole la un pret cumulat de circa 3,6 milioane euro, cu aproape o treime peste valoarea celor zece contracte mari avizate in perioada similara a anului trecut. Cea mai mare tranzactie din acest an a fost incheiata la un pret peste cel al mediei nationale din Spania, al saptelea stat european cu cele mai scumpe terenuri agricole, potrivit datelor analizate de Profit.ro. ... citeste toata stirea