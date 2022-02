Tot mai multe cadre medicale infectate in valul V al pandemiei

In Timis, doar in aceasta saptamana, 107 cadre medicale s-au numarat printre cazurile raportate in judet. Cu o saptamana in urma, 70 de cadre medicale din judet s-au imbolnavit de Covid-19. Mai mult, in cel mai mare spital din vestul tarii, la Spitalul Judetean din Timisoara, sunt sase focare de Covid active la diferite sectii. Focare de Covid mai sunt si la Spitalul Municipal Timisoara, Institutul de Boli Cardiovasculare, Spitalul de Copii "Louis Esurcanu" ... citeste toata stirea