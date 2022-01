Tot mai multe cazuri de COVID-19 in Timis. Peste 1.300, joi

Joi, 20 ianuarie, potrivit rapoartelor prefecturii, s-a stabilit un nou record la numarul de noi cazuri de COVID-19 depistate in Timis intr-un interval de 24 de ore. Vorbim de 1.317, peste cifrele de marti (940) sau miercuri (1.006), care la randul lor au reprezentat recorduri la acest capitol. Numarul de teste efectuate miercuri a fost de 4.457. Pe de alta parte, un singur timisean infectat cu SARS-CoV-2 a decedat in ultimele 24 de ore, fiind doar al doilea din ultimele trei zile. In spitale ... citeste toata stirea