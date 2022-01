Tot mai multi copii cad prada COVID-ului, in Timis: peste 100. Focare in patru scoli

Tot mai multi copii cad prada COVID-ului, in Timis! Din totalul persoanelor identificate pozitiv in ultimele 24 ore la nivelul judetului, 104 persoane au varsta sub 18 ani - a informat Directia de Sanatate Publica Timis.La aceasta data, la nivelul judetului Timis, in contextul pandemiei COVID-19, 9 focare sunt active si se afla in supraveghere epidemiologica.De asemenea, in mai multe unitati scolare din Timis si Timisoara, exista focare de COVID19.LICEUL TEORETIC "Nikolaus Lenau" ... citeste toata stirea