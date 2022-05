Tot mai multi soferi transforma zona pietonala din Timisoara in sosea. Nu pot scapa de camerele de supraveghere

Inca un sofer care s-a plimbat in noaptea de miercuri spre joi cu masina prin Piata Unirii din Timisoara a fost surprins de camerele Politiei Locale. Si acesta va fi sanctionat. Politistii locali aflati in patrulare noaptea trecuta, in zona Piata Unirii din Timisoara, au observat in jurul orei doua, cum un autoturism marca Mitsubishi, de culoare rosie, cu numere de TM, a patruns in zona pietonala pe strada Palanca. Soferul a inconjurat piata si, vazandu-i pe politistii, a accelerat si a iesit ... citeste toata stirea