Tot mai putine noi cazuri de COVID-19 in Timis. Joi, putin peste 700

Joi, 17 februarie, Institutia Prefectului Judetului Timis a raportat 705 noi cazuri de COVID-19 depistate in Timis in ultimele 24 de ore in urma efectuarii a 3.365 de teste. In continuare, se observa o scadere a numarului de noi cazuri raportate, in urma cu cateva saptamani fiind raportate peste 2.000 zilnic. Vesti bune vin si in privinta deceselor asociate COVID-19: niciun timisean infectat cu SARS-CoV-2 nu a mai decedat de miercuri pana joi.Inca o data, peste jumatate dintre noile cazuri ... citeste toata stirea