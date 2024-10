Totul pentru Timis! Candidatii PSD la alegerile parlamentare au fost alaturi de lugojeni si vor sprijini si in continuare Municipiul Lugoj

In urma alegerilor parlamentare din 1 decembrie 2024 se va forma un nou Guvern care va conduce Romania in urmatorii patru ani de zile. Lugojul poate avea in continuare un partener de dialog in viitorii ministri sau parlamentari ai PSD Timis, oameni precum Sorin Grindeanu, Eugen Dogariu si Sebastian Raducanu, care au demonstrat pe deplin ca modelul de politician care isi face datoria si care se implica in rezolvarea problemelor cetatenilor, chiar exista. Sunt oameni tineri pe care cetatenii ii ... citește toată știrea