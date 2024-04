"TOTUL PENTRU TINERI!". Nicolae Robu, intalnire emotionanta cu tineretul liberal

Prof.univ.dr. Nicolae Robu, fost primar al Timisoarei, fost rector al UPT, candidat PNL pentru Primaria Timisoarei, in 9 iunie, a avut o intalnire emotionanta cu tineretul liberal.Mesajul a fost ca prof. Robu are capacitatea de a uni tinerii din Timisoara in efortul comun pentru schimbare si modernizare a orasului."In inima orasului vibrant, unde traditia se intalneste cu inovatia, domnul profesor Nicolae Robu, candidat la primaria municipiului Timisoara si fost rector, este forta care ... citește toată știrea