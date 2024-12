Tradare, dar sa stim si noi! Proiectul de majorare a taxelor timisorenilor n-a gasit al 14-lea vot

Proiectul de majorare a taxelor si impozitelor locale in municipiul Timisoara a avut parte de doua ore de dezbateri in cadrul sedintei in plen a alesilor locali de joi dupa-amiaza. Desi se referea la ajustarea darilor cu rata inflatiei, proiectul continea si un articol 2, care prevedea aplicarea unei cote aditionale de majorare cu 50% a impozitelor pentru cladirile nerezidentiale si pentru mijloacele de transport. Chiar daca aceste cote existau inca din anul 2018, darile par sa fi devenit prea ... citește toată știrea