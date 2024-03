Traditia celor 40 de paharute de rachie

In casele crestinilor, astazi sunt praznuiti Sfintii 40 de Mucenici. In traditia populara se credea ca toti sfintii din calendar se strang astazi ca sa participe la liturghie in sobor si ca ei au grija sa alunge inghetul cuibarit prin pamant si apa. In ziua de 9 martie stravechi, inceput de an agrar, se faceau numeroase pronosticuri meteorologice. Astfel, se spune ca, daca ploua in aceasta zi, va ploua si in ziua de Pasti. Daca tuna in timpul zilei se spune ca va urma o vara in care recoltele ... citește toată știrea