In cursul acestei dimineti, PROFI a organizat o ampla intalnire cu furnizorii sai, a doua dupa cea din septembrie 2022, prezentandu-si evolutia de pana acum si strategia de dezvoltare viitoare."Ne-am invitat furnizorii ca sa discutam despre nevoia de sincronizare a actiunilor noastre pentru ca impreuna sa crestem in continuare," declara Gaetan Pacton, directorul general PROFI. "In ultimii zece ani, cifra noastra de afaceri a crescut cu peste 800%, odata cu ea crescand si volumul afacerilor ... citeste toata stirea