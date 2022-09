Traditii si obiceiuri de sarbatoarea Inaltarea Sfintei Cruci

Sarbatoare cu cruce rosie pentru crestinii ortodocsi din intreaga lume de Inaltarea Sfintei Cruci. In aceasta zi sfanta sunt sarbatorite doua evenimente de mare importanta pentru poporul crestin.In primul rand, descoperirea crucii pe care Mantuitorul Iisus Hristos a fost rastignit si inaltarea acesteia in fata poporului de catre episcopul Macarie al Ierusalimului, pe 14 septembrie 334, iar in cel de-al doilea rand, aducerea Sfintei Cruci de la persii pagani, in anul 629 si depunerea ei cu ... citeste toata stirea