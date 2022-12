Traditii si obiceiuri de Sfantul Stefan

Pe 27 decembrie, Biserica Ortodoxa il praznuieste, in cea de-a treia zi de Craciun, pe Sfantul Stefan, unul dintre ucenicii lui Iisus si primul martir crestin condamnat la moarte de autoritatile iudaice din Ierusalim. Traditia spune ca, in aceasta zi, rugaciunile aduse in fata icoanei Sfantului fac minuni pentru suferinzi.In aceasta zi, conform traditiei populare, se fac pomeniri pentru cei care au murit in imprejurari dramatice si sunt interzise deplasarile in zonele montane si in locuri ... citeste toata stirea