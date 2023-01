Traditionala expozitie de scaune "SIT WITH ME", 2023 a studentilor arhitecti de la UPT, a venit cu o provocare

Traditionala expozitie de scaune "SIT WITH ME", a studentilor arhitecti de la UPT, a venit anul acesta cu o provocare - reprezentarea unui brand de renume. Biblioteca Universitatii Politehnica Timisoara a gazduit luni, 16 ianuarie 2023, vernisajul traditionalei expozitii de proiecte a studentilor anului 6 ai Facultatii de Arhitectura si Urbanism din cadrul UPT, realizate in cadrul materiei Amenajari interioare 2 - "SIT WITH ME" - ajunsa acum la cea de-a VI-a editie.In cadrul proiectului de ... citeste toata stirea