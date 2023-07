Un grav accident de circulatie a avut loc marti dimineata, pe autostrada A6, pe sensul de mers spre Lugoj. Traficul este partial blocat.Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la nodul rutier dintre autostrazile A 6 si A 1, in zona localitatii Balint, s-a produs un accident rutier in care au fost implicate un autoturism, o autoutilitara si doua autotrenuri. In urma impactului au rezultat trei victime, care au primit ingrijiri medicale."Pompierii din ... citeste toata stirea