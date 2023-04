Pe autostrada A1, km 494+300, in zona Remetea Mare, sensul de mers Lugoj - Timisoara, se circula doar pe banda 2, in urma unui accident in care a fost implicat un autoturism care a acrosat un autotren."Carosabilul este umed. Se estimeaza reluarea traficului normal pana la ora 11", transmite DRDP Timisoara.Potrivit reprezentantilor Politiei Timis, marti, politistii Biroului Politie Autostrazi A1 Deva-Nadlac au fost solicitati sa intervina la un accident rutier produs pe A1 Deva-Nadlac, sens ... citeste toata stirea