Traficanti de droguri care cumparau marfa din Olanda si Germania, saltati de mascati la primele ore ale diminetii

O grupare infractionala din Timis care cumpara droguri din Olanda si Germania, prin intermediul DarkNet, pe care le introducea in tara cu ajutorul unei firme de coletarie, a fost destructurata de procurorii antimafia.Nu mai putin de 18 perchezitii domiciliare au loc, miercuri dimineata, in judetul Timis, la membrii acestei grupari infractionale organizate implicate in traficul intern si international de droguri de risc si mare risc, dar si de substante cu efecte psihoactive, urmand ca 21 ... citeste toata stirea