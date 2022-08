Traficanti de droguri din Timisoara, treziti de mascati

Politistii de la Combaterea Crimei Organizate si Antidrog din Timis au descins, joi dimineata, la 3 adrese din Timisoara la care locuiesc persoane implicate in traficul de stupefiante. Oamenii legii au gasit in locuintele suspectilor droguri de risc si mare risc.Ancheta in acest dosar a inceput in urma cu aproape 1 an. Un politist sub acoperire a cumparat, de mai multe ori, de la unul dintre membrii gruparii diferite cantitati de stupefiante, ... citeste toata stirea