Traficantii de migranti retinuti de procurorii DIICOT, lasati in libertate si de judecatorii de la Curtea de Apel Timisoara

Curtea de Apel Timisoara s-a dovedit solidara cu Tribunalul Arad in dosarul traficantilor de migranti instrumentat de procurorii DIICOT, astfel ca, la termenul din 27 mai, a decis ca toti cei 18 inculpati pusi in libertate de judecatorul de drepturi si libertati aradean Firca Cristian Eugen sa ramana doar sub control judiciar. Sa nu se mai prejudicieze bugetul statului, probabil, cu masa si cazarea acestora in arestul IPJ Arad sau in penitenciar."Respinge, ca nefondata contestatia formulata ... citeste toata stirea