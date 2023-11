Societatea de Transport Public Timisoara atentioneaza ca, in urma informarii primite din partea Primariei Timisoara, cu avizul Comisiei de Circulatie nr. MTM2023-023558/01.11.2023, in perioada 08.11.2023 - 30.11.2023, traficul rutier pe Calea Bogdanestilor, pe strada G. Alexandrescu si pe strada Ion Ratiu, in zona intersectiei cu Calea Bogdanestilor, va fi inchis pentru lucrari de infrastructura.In zona Balta Verde ... citeste toata stirea