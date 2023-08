Un medic de 27 de ani a murit inecat in piscina unei pensiuni. Tanarul se afla la o petrecere, impreuna cu alte persoane, si intrase in piscina sa se racoreasca.Tragedia a avut loc intr-o pensiunea din localitatea Bulz, din judetul Bihor. Momentan nu se stie ce s-a intamplat, dar anchetatorii iau in calcul ca medicului sa i se fi facut rau in apa. Tinarul a fost gasit fara suflare de prietenii lui in piscina. Potrivit surselor, barbatul era fiul unui medic specialist in anestezie si terapie ... citeste toata stirea