Tragedie in judetul Timis! O femeie a murit dupa ce a cazut de pe bicicleta intr-un canal de colectare a apei

Tragedie in judetul Timis! O femeie in varsta de 51 de ani a murit dupa ce a cazut de pe bicicleta intr-un canal de colectare a apei. Din cate se pare, la un moment dat, femeia s-ar fi dezechilibrat si astfel ar fi cazut in canalul respectiv. Politistii ancheteaza cazul. In cauza a fost deschis un dosar penal.Din primele informatii, incidentul s-a petrecut in noaptea de duminica spre luni, in jurul orei 00:01.Politistii din Sannicolau ... citește toată știrea