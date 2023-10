Valentin Illes, vicepresedintele FR de Dans Sportiv, a decedat in Ungaria, in urma unui accident rutier cumplit, in dimineata zilei de 3 octombrie, informeaza politia maghiara.Conform informatiilor actuale, la data de 3 octombrie 2023, la ora 4:35, pe autostrada M5, la kilometrul 91 pe directia catre Budapesta, un autoturism a intrat in coliziune cu parapetul interior al benzii din motive inca necunoscute, apoi a rupt parapetul si a intrat in coliziune cu un camion care venea din directia ... citeste toata stirea