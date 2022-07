Tragedie in vestul tarii: O mama de 25 de ani a murit langa copilul de 2 ani, in timp ce mergeau in vacanta. Soferul avea permisul anulat

Un grav accident s-a petrecut marti seara pe un Drum National din judetul Bihor. O femeie, mama unui copil de doar doi ani, a murit pe loc in urma impactului dintre un autoturism si un TIR.Nenorocirea s-a petrecut la ora 21:41, pe DN 79, la iesirea din localitatea bihoreana Nojorid, inspre Les. In urma impactului au rezultat trei victime. Prima este o femeie de 25 de ani, care se afla in autoturism.Tanara a suferit rani grave, care i-au provocat decesul la fata locului. Alte doua persoane, ... citeste toata stirea