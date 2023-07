Un barbat in varsta de 49 de ani a murit, vineri, dupa ce a fost prins sub un lift in interiorul minei Baita. El facea lucrari de reparatii la ascensorul care deserveste mina. El a fost adus la suprafata de catre mineri, cat inca mai respira, dar a decedat la scurt timp.Incidentul a fost anuntat vineri, la ora 12.08. La mina Baita au fost trimise de urgenta, doua echipaje de pompieri militari din cadrul Statiei Stei si elicopterul SMURD."Pompierii paramedici au acordat victimei (care fusese ... citeste toata stirea