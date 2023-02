Tragedie infioratoare in Caras-Severin. Un copil de 14 ani a murit dupa ce un copac a cazut peste o masina aflata in trafic

Tragedie infioratoare petrecuta in judetul Caras-Severin. Un copil a murit si trei adulti au ajuns si ei la spital, dupa ce un copac a cazut peste o masina aflata in trafic, la intrarea in Resita.Arborele a fost rupt de o furtuna puternica. Zona se afla sub Cod galben de vant puternic.In autoturism se aflau patru persoane. Copilul, un baiat de 14 ani, parintii lui si un alt adult. La intrarea in orasul Resita, vantul puternic a rupt un copac, iar un ghinion teribil a facut ca acesta sa se ... citeste toata stirea