Tragedie la o intrecere de rafting. Un om a murit dupa ce o barca de opt persoane s-a rasturnat. Operatiune de salvare in doua judete. Foto

S-a dat alarma, sambata dupa-amiaza, dupa un accident la o competitie de rafting.Intrecerea avea loc pe Defileul Jiului, iar la un moment dat trei ambarcatiuni, in care se aflau in total 22 de oameni, s-au acrosat.Una dintre barci, in care se aflau opt persoane a fost rasturnata de apele involburate ale raului.Organizatorii au sunat imediat la 112, iar la fata locului au ajuns echipaje ale pompierilor de la Detasamentului Petrosani, ambulante SMURD si SAJ, salvamontisti si scafandri de la ... citeste toata stirea