Tragedie la scaldat. Un barbat si o femeie au murit in apele raului in care au intrat sa se racoreasca

Un barbat de 39 de ani si o femeie de 34 de ani au murit inecati dupa ce au intrat in raul Timis sa se racoreasca. Dupa aproximativ doua ore de cautari, cei doi au fost gasiti inecati. UPDATE: IPJ Timis a anuntat ca barbatul si femeia dati disparuti au fost gasiti decedati. n urma activitatilor de cautare desfasurate, scafandrii au gasit trupurile celor doua persoane in proximitatea locului unde au intrat in apa."Din nefericire, acestea nu prezinta semne vitale, cei doi fiind declaratii ... citeste toata stirea