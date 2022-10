Tragedie pe munte. Un tanar a murit dupa ce s-a prabusit 100 de metri intr-o rapa

Un tanar si-a pierdut viata dupa ce a alunecat pe un jgheab de gheata si s-a prabusit intr-o rapa.Tragedia a avut loc in zona varfului Papusa, din masivul Retezat. Barbatul in varsta de 26 de ani a plecat sambata cu mai multi amici pe munte, iar la intoarcere s-a despartit de grupul de prieteni si a ales o alta ruta.El a incercat o coborare pe versantul nordic, abrupt, al Varfului Papusa, moment in care a alunecat pe zapada inghetata dintr-un jgheab si a cazut in gol.O echipa a Serviciului ... citeste toata stirea