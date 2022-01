Tragedie pe o sosea din Banat. Un mort si 7 raniti dupa ce un microbuz s-a ciocnit cu un tir. Foto

Ciocnire violenta sambata dimineata intre un microbuz si un tir, in urma caruia un om a murit pe loc.Accidentul a avut loc pe soseaua de centura a Caransebesului, pe sensul de circulatie catre Lugoj.Soferul unui microbuz cu numere de Bulgaria, in care se aflau alte 8 persoane, a intrat in remorca unui tir. In urma impactului un om a murit, iar alti 7 aflati in microbuz au fost raniti.La fata locului au ajuns pompierii si politistii, dar si ambulante SMURD si SAJ.Patru dintre raniti au ... citeste toata stirea