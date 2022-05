Tragedie pe sosea, in Timis. Motociclist si sofer morti, dupa ce s-au izbit in plin

TIMISOARA. Tragedie in Timis. Doi barbati au murit, dupa ce au fost implicati intr-un accident, pe soseaua ce leaga Lugojul de Faget.Impactul a avut loc in zona hanului din apropierea Lugojului. Soferul unei masini care circula dintre Lugoj spre Faget a tras pe dreapta intr-una dintre parcarile de pe marginea drumului, cu gandul de a se intoarce in oras. A iesit din parcare fara sa se asigure, virand la stanga, moment in care a fost izbit in plin de un motociclist care circula regulamentar.In ... citeste toata stirea