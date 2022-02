Tragedie pe sosea. O fata de 17 ani a murit si alti trei tineri au fost raniti, dupa un accident violent provocat de un sofer de 20 de ani

Impact teribil intre o masina si remorca unui tir, in noaptea de sambata spre duminica, pe un drum din vestul tarii.Accidentul a avut in localitatea Chisineu Cris. Soferul autoturismului, un tanar in varsta de 20 de ani, a pierdut controlul volanului, a parasit sensul sau de mers si s-a izbit cu partea din dreapta de remorca unui tir.In urma ciocnirii, o adolescenta de numai 17 ani a murit pe loc, iar tanarul sofer si alti trei pasageri au fost raniti si transportati la spital."Un tanar de ... citeste toata stirea