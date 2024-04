Trageri la sorti netransparente: pentru judecatori - muma, pentru secretari - ciuma

Alegerile din 9 iunie incep cu stangul din punct de vedere organizatoric. Primele masuri luate pentru asigurarea cadrului necesar desfasurarii in conditii legale a procesului electoral au generat, deja, nemultumiri in randul celor care doresc sa faca parte din birourile electorale de circumscriptie.Mai exact, este vorba de lipsa de transparenta manifestata cu ocazia desemnarii presedintilor si loctiitorilor birourilor mentionate, proces care s-a derulat in mare taina. Initial, pe site-ul ... citește toată știrea