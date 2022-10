Trama stradala de pe Calea Stan Vidrighin, reabilitata aproape 60%, iar linia dubla de tramvai din axul bulevardului a fost realizata in procent de 32%

Primaria Municipiului Timisoara a predat amplasamentul santierului de pe Calea Stan Vidrighin in luna aprilie a acestui an. Acest proiect de reabilitare a bulevardului include refacerea liniilor, a celor patru benzi de circulatie auto, piste de bicicleta, amenajarea de spatii verzi si iluminat public.De-a lungul a sase luni, reabilitarea tramei stradale de pe Calea Stan Vidrighin, aflata in Zona Industriala Buziasului, a ajuns la un stadiu fizic de 60%, si linia dubla de tramvai din axul ... citeste toata stirea