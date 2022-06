Tramvai Armonia deraiat si ajuns pe trotuar, la Gara de Nord din Timisoara. Cu cateva ore inainte o Bozankaya s-a blocat in acelasi loc din cauza unui calator. Foto

FOTO: Facebook/ Viorel VasadiTIMISOARA. Trafic ingreunat in zona Garii de Nord din Timisoara, duminica dupa-amiaza, dupa ce un tramvai Armonia a deraiat si a ajuns pe trotuar.Garnitura venea de pe strada Dragalina si urma sa ajunga in statia dinspre gara, cand a sarit de pe sine si s-a oprit intr-un stalp aflat in apropiere.Din fericire, desi o buna parte din tramvai a ajuns pe trotuar, nimeni nu a fost ranit.Echipe ale STPT au ajuns rapid la locul incidentului si urmeaza sa repuna Armonia ... citeste toata stirea