Tramvai blocat in Piata 700. Colegii vatmanului au impins vagonul. VIDEO

Viata de vatman pe tramvaiele din Timisoara poate fi oricum, doar plictisitoare nu. Marti, putin dupa ora pranzului, pentru a evita sa loveasca un om, un vatman de pe un tramvai Armonia, linia 1, a franat si s-a oprit chiar pe trecerea de pietoni, la intersectia liniilor de troleibuz cu cea de tramvai. Din pacate, vehiculul nu a mai vrut sa se puna in miscare si a ramas blocat in intersectie. Intr-un minut, au sarit in ajutor colegii vatmanului, de pe alte tramvaie, aflate in imediata apropiere. ... citește toată știrea