Tramvai deraiat, la Timisoara. Schimbari temporare de traseu

Vineri, 8 aprilie, un tramvai al Societatii de Transport Public Timisoara a deraiat la intersectia bulevardului Dambovita cu strada Ana Ipatescu. Din aceasta cauza sunt afectate temporar si traseele tramvaielor: linia 2 in bucla de pe bulevardul Dambovita, in timp ce linia 7 va circula doar pe sensul Dambovita - Sagului."Astazi, la ora 10:30, un tramvai de pe linia 2 a deraiat, in intersectia dintre bulevardul Dambovita si strada Ana Ipatescu, la ... citeste toata stirea