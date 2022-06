Tramvaiele noi, mizerii vechi

Siguranta calatorilor si curatenia in mijloacele de transport in comun sunt principalele obiective ale Societatii de Transport Public Timisoara, dar se pare ca unii cetateni sfideaza ordinea si bunul simt, abandonand mizerii in tramvaie, autobuze si troleibuze.In ultima perioada, conducerea STPT a intensificat actiunile de curatenie si igienizare in mijloacele de transport in comun. Din pacate, sunt si calatori care confunda mijloacele de transport cu un cos comun de resturi menajere. ... citeste toata stirea