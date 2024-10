Tramvaiul 9, traseu mai scurt

Avand in vedere avizul favorabil emis de Comisia de Circulatie, pentru restrictia de circulatie necesara realizarii lucrarilor de inlocuire a sinei de tramvai in zona de trecere Piata Gh. Domasnean - bulevardul Dr. Iosif Bulbuca (Liviu Rebreanu), in perioada 25.10.2024 - 3.11.2024, STPT infomreaza publicul calator ca traseul liniei de tramvai 9 va suferi modificari.Pe durata lucrarilor, traseul liniei de tramvai 9 va fi scurtat, unitatile alocate circuland pe ruta bucla Dambovita - Gara de ... citește toată știrea