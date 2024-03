Transformari radicale in Iulius Town. Apar doua mari magazine. VIDEO

Iulius Town trece prin transformari radicale. Mai multe magazine de la demisol si de la etajul 1 s-au inchis si se lucreaza de zor la recompartimentari. Cei care au trecut prin mall si au vazut disparitia unor magazine se intreaba ce se va intampla in acele spatii, mai ales ca se poate observa o activitate frenetica, in care echipele de muncitori pregatesc spatii pentru noi investitii.Timisorenii mai au insa de asteptat, pentru ca magazinele care vor aparea se vor deschide de-abia in a doua ... citește toată știrea