Transhumanismul, in dialogul dintre stiinta, teologie si filozofie, lansare la UPT

Universitatea Polithenica Timisoara organizeaza lansarea volumului "TRANSHUMANISM - In the Light of Theology, Philosophy, and Science - Critical Perspective and Christian Metaphysical Implications", aparut la editura Doxologia, Iasi, 2024, sub coordonarea editorilor Adrian Lemeni si Nichifor Tanase.Evenimentul are loc joi, 7 noiembrie 2024, la rectoratul Universitatii Politehnica Timisoara, in Sala Mare a Senatului, incepand cu ora 16:00, si face parte din cadrul conferintei internationale ... citește toată știrea