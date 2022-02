Transplantul de rinichi ar putea fi reluat chiar in acest an la Spitalul Judetean Timisoara. Inca 2 milioane de lei alocati de CJT pentru finalizarea lucrarilor de modernizare la Sectia de Urologie

TIMISOARA. Consiliul Judetean Timis a alocat in bugetul pe acest an 2 milioane de lei pentru finalizarea lucrarilor la Sectia de Urologie din cadrul Spitalului Judetean Timisoara. Incheierea investitiei va duce la reluarea transplantului renal.Centrul de Transplant Renal din Timisoara ar urma sa functioneze in cadrul Sectiei de Urologie a Spitalului Judetean, ultima ramasa de reabilitat. Aici, lucrarile au inceput in 2018-1019, insa primul constructor care a castigat licitatia a intrat in ... citeste toata stirea