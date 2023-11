Parada de 1 Decembrie de la Timisoara va avea loc la fel ca anul trecut in fata Catedralei. Nici in acest an nu vor avea loc depuneri de coroane la Monumentul Ostasilor din Parcul Central-Scudier, care s-a numit initial, in anii 60, "Statuia ostasului sovietic".Prefectul Mihai Ritivoiu sustine ca Ziua Nationala a Romaniei va fi un eveniment de amploare in centrul Timisoarei. Iar ca noutate, vor participa la defilare si transportoare blindate Piranha V, realizate de americani pentru Armata ... citeste toata stirea