Transportul in comun ar putea deveni complet gratuit la Sag. Se analizeaza si traseele si frecventa curselor

Primarul comunie Sag, Flavius Alin Rosu (PSD), anunta ca la nivelul consiliului local se fac analize pe transportul in comun. In functie de rezultate, s-ar putea schimba traseele sau macar frecventa curselor. Nu in ultimul rand, primarul vorbeste si despre posibilitate subventionarii totale a transportului public, pentru toti locuitorii comunei. Toate acestea depind de rezultatele analizelor financiare si de discutiile cu Societatea Metropolitana de Transport Timisoara (SMTT).Vestile au fost ... citeste toata stirea