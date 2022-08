Transportul in comun si iluminatul public, in pericol la Timisoara. Dominic Fritz: Problema e ca niciun furnizor de energie nu vrea sa incheie contract cu noi. Sper ca Guvernul sa plafoneze preturile

TIMISOARA. Primarul Dominic Fritz a declarat ca pretul energiei electrice s-ar putea dubla, pentru Timisoara, dupa ce expira actualul contract pe care primaria il are cu furnizorul de electricitate. Preturile au fost plafonate la 1000 de lei/ megawatt, iar noi acum platim doar 500 de lei/megawatt, conform contractului inca in vigoare.Primarul spune ca Guvernul ar trebui sa plafoneze pretul pentru ca, altfel, am avea probleme inclusiv cu transportul in comun."Deocamdata, avem cam 900.000 de ... citeste toata stirea