Un numar de noua linii de autobuz vor beneficia de cea mai noua idee a celor de la Primaria Timisoara, amenajarea de benzi speciale pentru transport in comun la intersectiile de pe bulevardul Take Ionescu, respectiv de semafoare dedicate, care trec pe verde inaintea celor pentru restul vehiculelor. Dar. Progresul vine si cu un pret, in primul rand vor disparea 50 de locuri de parcare in una dintre cele mai solicitate zone din oras.Initiativa inovativa creaza benzi speciale de preselectie ... citeste toata stirea