Trasee deviate pentru mai multe mijloace de transport in comun

Mai multe mijloace de transport in comun din Timisoara vor avea traseele deviate in zilele de sambata ( 07.05 ) si duminica ( 08.05 ).Reprezentantii Societatii de Transport Public au transmis ca acest disconfort este cauzat de lucrarile ce se desfasoara pe una dintre principalele artere de circulatie din oras."Ca urmare a lucrarilor de asfaltare ce se vor desfasura pe strada 1 Decembrie 1918, in zilele de 07.05.2022 si 08.05.2022, circulatia mijlocelor de transport din zona va fi deviata, pe ... citeste toata stirea