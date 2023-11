STPT anunta ca, in urma informarii primite din partea Primariei Timisoara, cu avizul Comisiei de Circulatie nr. MTM2023- 023558/ 1.11.2023, in perioada 8.11.2023 - 30.11.2023, traficul rutier pe Calea Bogdanestilor, pe strada G. Alexandrescu si pe strada Ion Ratiu, in zona intersectiei cu Calea Bogdanestilor, va fi inchis pentru lucrari de infrastructura.In zona Balta Verde - Ronat, traseul liniei 5 ... citeste toata stirea